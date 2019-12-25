Петербург увеличит финансирование метро на 20 млрд рублей в 2026 году

Новая городская компания ускорит строительство метро и получит дополнительные средства.

Финансирование строительства метрополитена в Санкт-Петербурге в 2026 году увеличено на 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников во время прямого эфира на tvspb.ru.

Ранее объемы финансирования соответствовали невысоким темпам строительства метро, поскольку компания „Метрострой" не справлялась с поставленными задачами. Для ускорения строительства была создана новая городская компания, которая взяла на себя компетенции старого „Метростроя" и получила необходимое оборудование. В бюджете на следующий год уже заложено увеличение финансирования на 20 миллиардов рублей, эта тенденция сохранится в течение трех лет.

По его словам, общие инвестиции в строительство метрополитена превысят 200 миллиардов рублей. Кроме того, ведется работа с федеральным центром для привлечения дополнительной финансовой поддержки.

В планах города также продление метрополитена до аэропорта Пулково и города-спутника Южный. Все проектные решения уже сформированы, и работа в этом направлении продолжается.

Фото: Piter.TV