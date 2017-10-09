Петербург утопает в огромных пробках

Вечером 9 октября Петербург потрясли огромные дорожные заторы. Загруженность достигает 9 баллов.

Как сообщает "Водитель Петербурга", вечером 9 октября пробки в Петербурге достигли 9 баллов.



Крупный затор растянулся от Садовой улицы до Индустриального проспекта. В пробке стоят также Невский проспект, Гончарная и Полтавская улица, площадь и мост Александра Невского, Заневский проспект и проспект Косыгина. Время ожидания составляет 1 час 18 минут, что на 21 минуту больше обычного.



Помимо этого, затор скопился на Митрофаньевском шоссе и Кубинской улице. Протяженность пробки составила 6,4 километра – от набережной Обводного канала до Ленинского проспекта. Здесь можно потерять 56 минут вместо обычных 35.



Дорожный затор также на Большом Сампсониевском проспекте и проспекте Энгельса. Собирается пробка уже на Финляндском проспекте и идет до Светлановской площади. Ее длина составляет 5,1 километра. Потерять в ней можно 1 час 15 минут – на 26 минут больше обычного.