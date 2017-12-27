Петербург на 2-м месте в России по количеству точек фастфуда

Петербург вошел в ТОП-3 российских городов, жители которых очень любят быстрое питание.

Компания r_keeper составила рейтинг российских городов по количеству точек фастфуда. Список безоговорочно возглавила Москва с 834 заведениями быстрого питания. На второй строчке рейтинга оказалась Северная столица, где аналитики насчитали 270 заведений фастфуда. Отметим, что в рейтинге подсчитывались только рестораны быстрого питания из "большой четверки": "МакДональдс", "Бургер Кинг", КФС и "СабВэй".

Самым популярным быстропитом в Питере оказался "МакДональдс" с 79 точками. На втором месте куриная вкуснятина из КФС и их 73 ресторана быстрого питания. При этом аналитики отметили рост сети "СабВэй", открывшейся в "нулевые", и уже запустившей 57 кафе в Петербурге.

В первую пятерку рейтинга также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Челябинск. Эксперты отметили некоторую неравномерность распространения сетей общепита по России. Так, на Москву и Санкт-Петербург приходится 70% таких кафе. Остальная Россия делит между собой оставшиеся 30%.

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