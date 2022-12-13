Посетители KFC на Московском проспекте угрожали сотрудникам изнасилованием из-за долгого ожидания заказа

Один из посетителей угрожал работнику: "Ведро курицы отдал, пока я тебя не изнасиловал!"

В заведении сети ресторанов быстрого питания KFC, которое располагается на Московском проспекте, посетители устроили погром из-за долгого ожидания заказа. Видеозапись в соцсетях опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, как двое мужчин с криками перепрыгивают за стойку к кассирам и нападают на них, пытаясь ударить. Всё сопровождается нецензурной лексикой. По ту сторону стойки остается женщина, которая кидает подносы и кричит. Один из посетителей угрожал работнику: "Ведро курицы отдал, пока я тебя не изнасиловал!"

Отмечается, что сотрудники заведения обратились за помощью в правоохранительные органы.

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