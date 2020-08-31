Петербург удвоил доходы бюджета без налогов "Газпрома"

Экономика Петербурга растет без опоры на "Газпром".

На заседании городского правительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги социально-экономического развития за последние годы.

Он отметил, что доходы бюджета города за пять лет выросли в два раза. По словам главы города, этого удалось достичь благодаря выработанной стратегии, не связанной с налоговыми поступлениями "Газпрома". Беглов подчеркнул, что ставка делалась на собственное развитие Петербурга, а не на поддержку со стороны крупных компаний.

Губернатор добавил, что сегодня город, напротив, оказывает помощь "Газпрому". Если бы несколько лет назад финансовая стратегия была построена исключительно на налогах корпорации, Петербург оказался бы в проигрыше. Развитие экономики города обсуждалось в рамках стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Власти заявили о намерении продолжать курс на устойчивый рост без зависимости от отдельных компаний.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга