Петербург стал самым востребованным городом для путешествий на февральские праздники

Стоимость пребывания в городе для туристов в среднем оценивается в 3,4 тыс. рублей за сутки.

Северная столица стала самым популярным городом за февральские праздники с 23 по 26 февраля у российских путешественников. Такие данные привели аналитики онлайн-сервиса "Туту.ру".

Стоимость пребывания в городе для туристов в среднем оценивается в 3,4 тыс. рублей за сутки. Отдохнуть в Петербурге на праздничных выходных хотел бы каждый пятый путешественник.

Второе место в рейтинге среди российских городов досталось столице, в которую намерены поехать 15 % туристов. Также в тройке лидеров с показателем 5,6 % оказался Сочи. Далее следуют Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль. Из зарубежных мест отдыха россияне предпочли Белоруссию, Армению и Египет.

Фото: Piter.TV