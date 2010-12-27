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В рейтинге лучших театральных городов России Петербург занял второе место
Сегодня, 10:20
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nastya960

В рейтинге лучших театральных городов России Петербург занял второе место

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Северную столицу опередила Москва.

Петербург занял вторую строчку в театральном рейтинге. Горожане и туристы выбирали самые популярные и лучшие театры России. Рейтинг составлялся на основе посещаемости и отзывов в сети. Топ театров составило аналитическое агентство "Турстат".

Самыми популярными театрами Петербурга стали: Мариинский,  Малый драматический, Александринский, Театр Ленсовета, Михайловский, Молодёжный театр на Фонтанке, Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке, Балтийский дом, Театр Музкомедии.

Лидером рейтинга стала Москва, почетную бронзу взял Екатеринбург.

Фото: Мариинский театр/ ВК

 

 

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Теги: мариинка, рейтинг, театр, театральный рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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