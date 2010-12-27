В рейтинге лучших театральных городов России Петербург занял второе место

Северную столицу опередила Москва.

Петербург занял вторую строчку в театральном рейтинге. Горожане и туристы выбирали самые популярные и лучшие театры России. Рейтинг составлялся на основе посещаемости и отзывов в сети. Топ театров составило аналитическое агентство "Турстат".

Самыми популярными театрами Петербурга стали: Мариинский, Малый драматический, Александринский, Театр Ленсовета, Михайловский, Молодёжный театр на Фонтанке, Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке, Балтийский дом, Театр Музкомедии.

Лидером рейтинга стала Москва, почетную бронзу взял Екатеринбург.

Фото: Мариинский театр/ ВК