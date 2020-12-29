За минувший год бизнес получил поддержку от города на сумму более 4,5 млрд рублей.

Петербург стал лидером среди регионов РФ по числу реализованных мер поддержки бизнеса. Об этом рассказала пресс-служба Смольного в субботу, 23 января. Рейтинговые агентства страны подсчитали, что Северная столица лидирует по числу введённых налоговых мер поддержки и количеству зарегистрированных самозанятых. Города также стал вторым по выделенным федеральным субсидиям, инвестиционным рискам и индексу рынка труда.

Всего за 2020 год меры поддержки обошлись городскому бюджету в сумму более 21,2 млрд рублей, среди которых 4,5 млрд рублей – для поддержки предприятий и организаций, куда входят Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса и Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.tv