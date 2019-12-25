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Петербург стал лидером рейтинга популярных экскурсионных направлений этого лета
Сегодня, 16:20
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Петербург стал лидером рейтинга популярных экскурсионных направлений этого лета

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В число популярных направлений также вошли Калининград, Карелия, города Золотого кольца, Татарстан, Байкал, Камчатка и Алтай.

Петербург стал лидером рейтинга популярных экскурсионных направлений этого лета. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму города со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным компаний "АЛЕАН", "ANEX Tour", "TUI", "Интурист", "Спектрум", 10–15% от общего объема продаж составляют экскурсионные туры. По словам председатель комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, Петербург может предложить разнообразный досуг, который пользуется популярностью среди туристов. 

В комитете напомнили, что Северная столица одна из первых присоединилась к международному движению по обеспечению безопасного туризма и отдыха — "Safe Travels", получив отдельный городской знак Safe Travels Spb (Безопасный гостеприимный Санкт‑Петербург).

Ранее стало известно, что Петербург может войти в число креативных городов ЮНЕСКО. Губернатор города поддержал заявку на включение города в программу по направлению "Гастрономия". 

Фото: Piter.tv

 

Теги: лидер, рейтинг, экскурсионное направление
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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