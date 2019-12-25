Власти города выбрали направление "Гастрономия".

Петербург может войти в число креативных городов ЮНЕСКО. В пресс-службе конгрессно-выставочного бюро города сообщили, что губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал заявку на включение города в программу по направлению "Гастрономия". Инициаторами идеи выступили комитет по развитию туризма и подведомственное ему городское конгрессно-выставочное бюро.

По словам председателя комитета по туризму Сергея Корнеева, Петербург по праву может называться не только культурной столицей, но и гастрономической. Ежегодно лучшие петербургские бары и рестораны попадают в топы мировых рейтингов. Участие в программе позволит городу стать более узнаваемым на международном рынке.

Подачу заявки на включение Петербурга в число креативных городов ЮНЕСКО поддержали также: Ассоциация кулинаров России, Санкт-Петербургская ассоциация кулинаров, Федерация рестораторов и отельеров Северо-Запада, Международный эногастрономический центр, организаторы международного гастрономического фестиваля "St.Petersburg Gourmet Days" и петербургские высшие учебные заведения.

Сеть творческих городов ЮНЕСКО (UCCN) – проект, созданный в 2004 году, с целью развития сотрудничества между городами. В настоящий момент в программе принимают участие 246 городов по всему миру в семи направлениях: астрономия, декоративно-прикладное искусство и народное творчество, дизайн, кинематография, литература, цифровое искусство и музыка.

Ранее мы писали, что Петербург лидирует в списке городов России, где чаще всего совершают "пьяные преступления".

Фото: Piter.tv