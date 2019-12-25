Петербург лидирует в списке городов России, где чаще всего совершают "пьяные преступления"

В этом году такие правонарушения составили пятую часть от всех преступлений в городе.

Специалисты компании Delta Системы безопасности назвали города России, где чаще всего совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения. Лидером списка стал Петербург. Об этом пишут РИА Новости.

В 2020 году число "пьяных преступлений" в городе выросло на 23% по сравнению с 2019 годом. В этом году такие правонарушения составили пятую часть от всех преступлений в Северной столице.

На втором месте по этому показателю находятся Москва и Челябинск. В столице РФ количество "пьяных преступлений" за год увеличилось на 26%, а в Челябинске – всего на 2%.

В топ-6 также попали Самара, Нижний Новгород и Казань. Меньше всего преступлений по пьяни совершают в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане.

Около половины всех случаев – это дебош и открытые конфликты. Еще в состоянии алкогольного опьянения люди часто совершают кражи или попытки что-то украсть. На нарушение общественного порядка приходится от 13 до 15%.

Ранее Петербург вошел в рейтинг российских городов с самыми буйными туристами.

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