Петербург на первом месте по повышению цен в гостиницах перед ЧМ-2018

В Петербурге чиновники обнаружили огромное количество нарушений в связи с повышением цен на гостиничные услуги в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018.

Петербургский роспотребнадзор подвел итоги проверок по завышению цен в гостиницах в преддверии ЧМ по футболу – 2018. Пресс-служба ведомства сообщает, что чиновники проверили более 10 тысяч отелей в городах. В результате установлено 502 случая повышенных цен на гостиничное обслуживание. Стоит отметить, что в основном нарушения обнаружены в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области.

В связи с этим возбуждено 1228 дел об административных правонарушениях и подано 166 исков в суд в защиту потребителей. Общая сумма штрафов превысила 4,3 миллиона рублей.