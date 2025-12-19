Петербург стал лидером по числу нелегальных стоматологий в стране

Восемь из десяти стоматологий в Петербурге работают с нарушениями.

Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по количеству нелегальных стоматологических клиник, значительная часть которых работает с нарушением действующего законодательства.

Согласно исследованию Общественной потребительской инициативы, проведенному на основе данных Федеральной налоговой службы, Росздравнадзора и системы маркировки лекарственных препаратов, около 80 процентов стоматологических клиник в Санкт-Петербурге функционируют нелегально либо с серьезными нарушениями правовых норм.

В десятку регионов с наибольшей долей проблемных стоматологий также вошли Москва с показателем 78,5 процента, Свердловская область — 72 процента, Челябинская область — 67,2 процента, Республика Татарстан — 65,4 процента, Омская область — 62,2 процента и Воронежская область — 61,4 процента. В список также включены Нижегородская, Новосибирская и Самарская области.

Эксперты отмечают, что объем рынка стоматологических услуг в России по итогам 2025 года превысил 800 миллиардов рублей. При этом значительная часть этого рынка остается в так называемой "серой зоне", что, по оценке специалистов, создает прямые риски для здоровья пациентов. Результаты исследования были направлены первому заместителю председателя правительства Российской Федерации Денису Мантурову.

Фото: Pexels