Новая поликлиника более чем за 3 млрд рублей появится на улице Летчика Лихолетова

Строительство поликлиники начнётся весной 2026 года и должно завершиться к концу 2027 года.

На территории предприятия "Предпортовый", участок №41, планируется построить новое амбулаторно-поликлиническое учреждение. Стоимость проекта составляет чуть более 3 млрд рублей. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Закзчиком работ выступает ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Планируется возвести четырёхэтажное здание. Подземный этаж отведён под технические и обслуживающие комнаты, гардероб работников учреждения и подземную парковку вместимостью 16 машино-мест. Первый этаж оборудуют двумя отдельными зонами входа — взрослой и детской, отделением травматологии и ортопедии, женской консультацией и кабинетом лечебной физкультуры, включающим малый бассейн и плавательную зону для лечебных процедур.

Второй этаж займёт женская консультация, подразделения лучевой диагностики, профилактического направления, кабинет лечебной физкультуры, физиотерапия и диагностико-консультативный отдел. Наконец, третий и четвёртый этажи будут заняты такими подразделениями, как хирургический кабинет, терапевтическое отделение, стоматология, центр реабилитации, кабинет функциональной диагностики и административные службы.

