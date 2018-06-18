Петербург собирается переходить на газомоторное топливо

В течение трех лет в Петербурге появятся еще 17 газозаправок.

В среду, 23 сентября, стало известно, что к 2023 году количество газозаправок сети "Газпром" в Петербурге возрастет до 25. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер во время встречи с вице-губернатором Евгением Елиным отметил, что регион играет важную роль в развитии данной отрасли страны, кроме того, является центром инноваций. Чиновник отметил, что использование газа намечает тенденцию снижения экологических рисков города.

В конце текущего года должен появиться план поэтапного перехода города на газ.

Ранее мы писали, что эксперт назвал плюсы перевода машины с бензина на газ.

Фото: Piter.tv