Петербург снабдит Псков уборочной техникой

Известно, что трактор будет на месте с 7 по 11 марта, а вот остальные машины прибудут после подписания договора.

Михаил Ведерников поделился информацией о том, что в скором времени 3 специальные уборочные машины прибудут в Псков и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Глава региона сообщил, что договор о поставке трех единиц снегоуборочной техники был заключен с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Спецмашины должны прибыть в Псков в ближайшие дни. Ведерников отметил, что когда техника поступит, ее надо будет сразу же ставить в работу.

Известно, что трактор будет на месте с 7 по 11 марта, а вот остальные машины прибудут после подписания договора. При этом срок их прибытия составит максимум неделю.

Давайте, не тяните, не ждите, пока голубиной почтой все эти договора к нам придут. Как коллеги подписали – подписывайте у нас и отправляйте! подытожил Ведерников

Источник: сетевое издание "Невские Новости"