Водители винят во всем погодные условия.

В среду, 20 февраля, Петербург сковали пробки из-за многочисленных ДТП. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Очень сложное положение на дорогах. Пробки на дорогах из-за несоблюдения скоростного режима. Я пока ехал, видел как 2 машины лежали в канаве. Очень сколькзо отмечает очевидец

Так, затруднительное положение на дороге замечено в Мурино на въезде в "Девяткино", в Выборгском районе, а также а Володарском в сторону Дыбенко.

Напомним, что синоптики прогнозируют похолодание в четверг, 21 февраля. Стоит отметить, что в течение суток столбик термометра опустится до минус 6 градусов. Кроме того, будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, а в ночное время местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о том, что На аллее Котельникова нашли труп молодого мужчины

Фото:дтп и чп петербург/вк