Петербург поможет Ленобласти отремонтировать подъезды к садоводствам

На территории Петербурга и области расположены более 3 тыс. садоводств.

Петербург и Ленобласть будут совместно решать вопросы ремонта подъездных дорог к садоводствам, которые расположены на территории области. Проблема обсуждалась на заседании рабочей группы под руководством вице-губернатора Владимира Кириллова 11-го декабря, сообщила пресс-служба Смольного.

На территории Петербурга и области расположены более 3 тыс. садоводств. В дачный сезон на них проживают около 2,5 млн петербуржцев. Интерес к проживанию на даче особенно возрос в период пандемии: нагрузка на инфраструктуру СНТ увеличилась более, чем в 1,5 раза. Это отрицательно сказалось на дорогах.

Учитывая высокую социальную значимость данного вопроса, Губернаторами двух регионов принято решение о создании совместной программы по ремонту таких объектов. сообщил Владимир Кириллов.

По итогам совещания вице-губернатор поручил Комитетов представить совместно проработанный перечень дорожных объектов, которые будут включены в программу ремонта. Также нужно определить необходимые объемы и порядок софинансирования данных работ.

Фото: Piter.TV