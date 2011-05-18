Петербург развивает Научно-технологическое сотрудничество с Республикой Сербской

Главная задача этого документа – создание взаимовыгодных отношений и обмен опытом в сфере высокотехнологичных решений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что сотрудничество в научно-технической сфере с Республикой Сербской содействует развитию города и соответствует его приоритетам в области высоких технологий и инноваций. По информации Смольного, в столице Республики Сербская, городе Баня Лука, было подписано Соглашение о сотрудничестве между Научно-технологическим парком этой республики и технопарком Петербурга.

Главная задача этого документа – создание взаимовыгодных отношений и обмен опытом в сфере высокотехнологичных решений. Александр Беглов подчеркнул, что это научно-техническое взаимодействие соответствует целям Петербурга по развитию передовых технологий и поддержке предпринимательства в высоконаучных секторах.

В ближайшие годы мы намерены на треть увеличить количество индустриальных зон и технопарков – до 30 площадок, создать 20 новых промышленных предприятий, 2 технологические долины и 8 образовательных производственных комплексов на базе крупных заводов. Сотрудничество между технопарками будет способствовать развитию кооперации и созданию совместных проектов, включая важные для обеих сторон отрасли, такие как фармацевтика и пищевая промышленность.