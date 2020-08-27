Петербург прогнозирует почти 1,7 трлн рублей инвестиций по итогам 2025 года

Город получит рекордные вложения в развитие инфраструктуры и ключевых проектов.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения почетного знака "Инвестор года". По данным пресс-службы Смольного, награды получили компании, участвующие в реализации крупных проектов и вносящие вклад в развитие городской инфраструктуры.

Губернатор Александр Беглов заявил, что представленные проекты входят в программу "Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга". Он подчеркнул значимость инвестиций для формирования современной городской среды. Среди крупных завершенных объектов назван первый этап Широтной магистрали скоростного движения с Витебской развязкой.

Победителей определили в девяти номинациях, связанных с основными направлениями социально-экономического развития. Призеры представлены в таких сферах, как сохранение культурного наследия, социальные инициативы, развитие территорий, транспортная система, потребительский рынок, промышленность, культура и туризм, информационные технологии, а также образование и наука. В этом году введена новая номинация за достижения в спорте, где отмечена "СКА Арена", являющаяся крупнейшей ледовой ареной в мире.

Фото: Piter.TV