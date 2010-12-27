Петербург привели в порядок после "Алых парусов" к 5 часам утра

Мусора на улицах после праздника оказалось меньше, чем в 2018 году.

Северную столицу убрали после "Алых парусов" к 5 утра. Об этом 24-го июня сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Пылесосы, поливомоечные машины, погрузчики и самосвалы начали приводить город в порядок в 3.00 утра. В этом приняли участие 400 единиц техники. По итогам уборки вывезли 660 кубометров мусора. Это на 55 кубометров меньше, чем в 2018.

За чистотой следили не только после праздника, но и во время. На площадке за этим следили 232 человека и пять мобильных бригад. Они работали на Дворцовой площади, Невском проспекте, Исаакиевской площади, Университетской набережной и улицах рядом с ними.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Алых парусах" с Дворцового моста упал человек.

Фото: gov.spb.ru