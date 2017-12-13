Петербург примет часть соревнований "альтернативной Олимпиады" от Минспорта

В Северной столице пройдут соревнования по керлингу "альтернативной Олимпиады" в России.

"Альтернативные Олимпийские игры" которые стартуют весной в России, частично пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом каналу Piter.TV в эксклюзивном интервью рассказал глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. По информации двухкратного олимпийского чемпиона, Минспорт планирует провести основную часть соревнований в Сочи. А Петербург, по планам чиновников, примет турнир по керлингу. Это решение отчасти связано с успехами петербургской пары Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого на Олимпиаде в Пхенчхане.

Я знаю, что государство готовит предложение, чтобы организовать альтернативные соревнования. Понятно, что они не сравнятся с Олимпиадой, но будут легким утешением для спортсменов, которые не поехали в Южную Корею. Основные соревнования пройдут в Сочи, а керлинг - в Санкт-Петербурге. Понятно, что это исключительно эмоциональное утешение. Все-таки выше Олимпиады спортивного форума просто не может существовать. Дмитрий Васильев, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга

Эксперт также отметил, что в вопросе реакции на действия МОК Россия не должна останавливаться на проведении "альтернативной Олимпиады". Дмитрий Васильев считает, что государство должно устроить мирный переворот внутри властных структур МОК.

Если серьезно отнестись к этой проблеме, то необходимо просто хорошо подготовиться к Конгрессу МОК. Нужно разрабатывать дорожную карту нашему ОКР и Минспорта. Шансы, на мой взгляд, поменять всю картину развития международного олимпийского комитета, достаточно высоки. Почему? Потому что на протяжении длительного срока в МОК доминировали англо-саксонские страны, которые и определяли внешнюю политику МОК. Но многие члены олимпийского движения не хотят с ней соглашаться. Они все еще ждут лидера, за которым можно было бы пойти. Россия могла бы стать таким лидером. И есть все шансы на то, чтобы поменять исполком МОК вместе с президентом. А затем уже поменять верхушку WADA и сделать CAS независимой организацией. Дмитрий Васильев, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга

Отметим, что накануне Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить проект спортивных соревнований, которые могли бы объединить атлетов из России, не попавших на Олимпийские игры в 2018 году. Премьер-министр выразил мнение, что "альтернативные игры" должны пройти в разных городах страны.

Видео: Piter.TV