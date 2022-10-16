Семейная игра "Лето в городе!" пройдет в Петербурге 8 июня

Участников ждут "веселые старты", семейные игры и мастер-классы.

Развлекательная программа для детей и взрослых пройдет 8 июня в 18:00 по адресу Соляной переулок, 12. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

Организаторами семейной игры "Лето в городе!" выступили СПб ГБУ "Центр физической культуры, спорта и здоровья Центрального района", ОПМК "Перспектива" и Культурно-досуговый комплекс "Центральный". Мероприятие пройдет при поддержке администрации Центрального района.

Участников ждут "веселые старты", игры, в которых могут поучаствовать все члены семьи, и мастер-классы.

Фото: Pxhere