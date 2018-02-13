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В Петербурге 15 июля пройдет фестиваль уличной культуры и спорта "Уличная Классика"
Сегодня, 18:43
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В Петербурге 15 июля пройдет фестиваль уличной культуры и спорта "Уличная Классика"

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Вход для зрителей свободный.

Фестиваль, посвященный уличной культуре и спорту, пройдет 15 июля у моста "Бетанкура" (Петровский проспект, 20/4). Об этом сообщили организаторы мероприятия в своей группе во "ВКонтакте".

В рамках фестиваля пройдут соревнования по скейтбордингу, футбольному фристайлу, панне, баскетболу, кикскутеру, танцевальным направлениям хип-хоп и брейкинг, паркуру, BMX street, воркауту и трикингу. 

Участников ждут и мастер-классы, где их научат приемам граффити и фрирану. Отметим, что хэдлайнером мероприятия станет группа "ЛАУД".

Вход для зрителей свободный. 

Ранее на Piter.TV: фестиваль латиноамериканской культуры и концерт Lida: куда сходить в Петербурге с 14 по 20 июля.

Фото: ВКонтакте / Уличная Классика

Теги: альтернативные соревнования, фестиваль уличной культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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