В Петербурге 15 июля пройдет фестиваль уличной культуры и спорта "Уличная Классика"

Вход для зрителей свободный.

Фестиваль, посвященный уличной культуре и спорту, пройдет 15 июля у моста "Бетанкура" (Петровский проспект, 20/4). Об этом сообщили организаторы мероприятия в своей группе во "ВКонтакте".

В рамках фестиваля пройдут соревнования по скейтбордингу, футбольному фристайлу, панне, баскетболу, кикскутеру, танцевальным направлениям хип-хоп и брейкинг, паркуру, BMX street, воркауту и трикингу.

Участников ждут и мастер-классы, где их научат приемам граффити и фрирану. Отметим, что хэдлайнером мероприятия станет группа "ЛАУД".

Вход для зрителей свободный.

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Фото: ВКонтакте / Уличная Классика