Фестиваль латиноамериканской культуры и концерт Lida: куда сходить в Петербурге с 14 по 20 июля

Петербургское лето очень насыщенно на мероприятия, фестивали и прочие способы досуга. Куда же можно сходить в Петербурге с 14 по 20 июля, кроме баров и уже известных мест?

Куда сходить в течение недели. "Петербург2" составил для гостей и жителей города путеводитель по мероприятиям с 14 по 20 июля.

Пятница, 14 июля

Saint-Petersburg Cocktail Week. продолжается в "Третьем месте", где до 16 июля посетители могут совершить путешествие по "посольствам" лучших коктейльных баров города. Для участников Коктейльной недели подготовлена специальная программа, включающая дегустации, а также лекторий, фуд-корт с участием звездных шеф-поваров, музыкальных групп (среди них Pompeya и Jane Air), петербургских комиков, проводятся экскурсии на основные производства Санкт-Петербурга.

Суббота, 15 июля

В "Никольских Рядах" пройдет фестиваль стран Латинской Америки, где петербуржцы смогут попробовать кухню латиноамериканских стран, послушать провокационные мелодии, румбу и познакомиться с культурой и историей этого региона. Участников ждут конкурсы, викторины, познавательные лекции, мастер-классы, тематические анимации, игры, аква-грим и многое другое.

Воскресенье, 16 июля

С 12 по 23 июля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль "Опера – всем". Это крупнейший в Петербурге проект под открытым небом, бесплатно представляющий шедевры оперного искусства в формате open-air. В этом году местами проведения фестиваля станут Петропавловская крепость, Елагин остров, Кронштадт и Екатерининский дворец в Царском Селе.

Понедельник, 17 июля

В Ленинградском зоопарке открылась уникальная выставка беспозвоночных. Выставка беспозвоночных сопровождается подробной информацией о каждом виде, его среде обитания и необычных способностях. Например, посетители могут увидеть коконы шелкопряда, капсулу с яйцами богомола и другой интересный материал.

Вторник, 18 июля

Lida, король хэппи-хардкора, даст специальный летний концерт в Гостином дворе в Санкт-Петербурге. Организаторы обещают мощный драйв, брутальные биты, любимые треки и громкие хиты.

Среда, 19 июля

В Центральной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова с 18 по 28 июля пройдет фестиваль, отражающий деятельность М.Ю. Лермонтова в области русской и мировой культуры, с показом документальных фильмов и видеоверсий опер. Будет представлена музыкальная программа, состоятся публичные беседы на тему фестиваля, впервые пройдут мастер-классы, состоятся три выставки и различные другие мероприятия.

Четверг, 20 июля

На площадке "Флагшток" выступит группа Rock Privet. Талантливые музыканты и искусные аранжировщики с безупречным вкусом и юмором исполнят свои любимые мэш-апы и специальные премьеры.

Ранее сообщалось, что выставка "Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки" открылось в Манеже.

Фото: Piter.TV