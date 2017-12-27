Петербург поборется за звание Всемирной столицы книги‍

В Смольном убеждены, что у города есть все шансы на победу.

В марте Санкт-Петербург подаст заявку на конкурс ЮНЕСКО "Всемирная столица книги-2020". Об этом рассказал Сергей Серезлеев, глава комитета по печати, на встрече вице-губернатора Александра Говорунова с редакторами литературных журналов и журналистами.

Серезлеев заявил, что на данный момент специальная рабочая группа изучает предложения общественных организаций, бизнеса и культурных учреждений и СМИ. В заявку могут войти и часть из них.

Говорунов отметил, что победа в конкурсе на принесет денежных призов. Однако, по его мнению, это новый уровень для бренда города на Неве на мировом книжном рынке. В Смольном считают, что город будет иметь возможность совместно с Роспечатью представлять Россию на мировых выставках, а также привлекать финансирование на петербургские издательские проекты.

23 апреля ЮНЕСКО будет отмечать Всемирный день книги и авторского права. Именно в этот день ассоциация назовёт город, который будет носить звание всемирной столице книги.