Петербург потратил почти триллион рублей за девять месяцев 2025 года

Расходы бюджета Петербурга выросли до рекордных показателей за пять лет.

Бюджет Санкт-Петербурга за первые девять месяцев 2025 года увеличил расходы до 957 млрд руб., что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина на заседании в Смольном, передаёт "ЗакС Политика".

В 2020 году город израсходовал 461 млрд руб. За пять лет расходы выросли более чем вдвое. По сравнению с 2024 годом траты увеличились на 107 млрд руб. В прошлом году за январь–сентябрь они составляли 850 млрд руб.

Для сравнения: в 2023 году расходы бюджета достигали 735 млрд руб., что на 151 млрд больше, чем годом ранее. В 2022 году этот показатель составлял 584 млрд руб.

Доходная часть бюджета за январь–сентябрь 2025 года составила 1,005 трлн руб. Из них 885,3 млрд руб. обеспечили налоговые поступления, а 90,3 млрд руб. — неналоговые доходы. Рост доходов по сравнению с 2024 годом составил 74,4 млрд руб.

