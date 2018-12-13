  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург попал в топ самых популярных направлений России на майские праздники
Сегодня, 9:44
124
arteliseev

Петербург попал в топ самых популярных направлений России на майские праздники

0 0

В период праздников город посетили порядка полумиллиона туристов.

Северная столица завоевала "бронзу" в топе самых популярных туристических направлений в РФ на майские праздники. Рейтингом поделилось аналитическое агентство "ТурСтат".

Первое место в списке заняла Москва, культурным многообразием которой насладилось более 16 миллионов человек.

Второй стала Московская область, где в майские праздники побывало более двух миллионов. В пятёрке лидеров исследование оказались Краснодарский край и Крым.

Отметим, что при подсчете туристов в Петербурге учитывались Сестрорецк, Зеленогорск, Петергоф и Кронштадт.

Теги: исследование, петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии