Петербург попал в топ самых популярных направлений России на майские праздники

В период праздников город посетили порядка полумиллиона туристов.

Северная столица завоевала "бронзу" в топе самых популярных туристических направлений в РФ на майские праздники. Рейтингом поделилось аналитическое агентство "ТурСтат".

Первое место в списке заняла Москва, культурным многообразием которой насладилось более 16 миллионов человек.

Второй стала Московская область, где в майские праздники побывало более двух миллионов. В пятёрке лидеров исследование оказались Краснодарский край и Крым.

Отметим, что при подсчете туристов в Петербурге учитывались Сестрорецк, Зеленогорск, Петергоф и Кронштадт.