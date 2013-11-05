Бюджету Петербурга вернутся средства, который он потратил на выплаты для соцработников

Речь идет об отпускных соцработникам или средствах за неиспользованный отпуск.

Петербург получит 2,57 млрд рублей на компенсацию отпусков работникам стационарных социальных организаций и стационарных отделений таких организаций. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Таким образом город сможет компенсировать затраты, которые пошли на выплату отпускных или компенсации за неиспользованный отпуск. В общей сложности средства получили 1247 человек. Стимулирующие выплаты предоставлялись за особые условия труда или допнагрузку в 2020-м году. Их решили ввести, так как на социальных работников, как и на медиков, легла дополнительная нагрузка. Также существовал риск для здоровья.

Кроме того, выплаты получили сотрудники социальных стационаров, которым пришлось 2 недели провести в учреждении из-за необходимости изоляции. Тогда деньги выделили из федерального бюджета. Тем, кто помогал на дому или оказывал срочные услуги, поддержку оказывал Петербург. В общей сложности выплаты получили 7,7 тыс. человек.

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