Петербург "покраснел" из-за проезда военной техники на репетицию парада на Дворцовой

Автовладельцы готовятся к серьезному "пробкостоянию" на дорогах и предлагают сыграть друг в другу "в города".

Центр Петербурга встал в серьезные пробки из-за подготовки к репетиции парада на Дворцовой площади. Ранее очевидцы сообщили о том, что колонна транспорта двигается по направлению к Вантовому мосту по КАД.

КРТИ объявило о перекрытии движения в районе Адмиралтейства. В настоящее время проехать невозможно по Невскому проспекту и Литейному мосту. Автомобилистов останавливают, чтобы военная техника могла беспрепятственно добраться до пункта назначения. Ситуацию в центре города "Яндекс. Пробки" оценивает выше 7 баллов. Общегородское положение - 6 баллов по шкале загруженности.

Петербуржцы по-разному реагируют на сложившуюся ситуацию.

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Другие просят "понять и простить", третьи возмущаются.

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Напомним, что сама репетиция запланирована на 15 часов. До 17 часов будет заблокирован проезд по Невскому, начиная Садовой улицей и заканчивая Дворцовым проездом, а также по самому проезду, Адмиралтейскому проспекту на участке от Гороховой улицы и до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной.

По нечетной стороне правоохранительные органы перекроют движение по набережной реки Мойки, начиная от невского и заканчивая Мошковым переулком. Проезд невозможен по той же набережной, но с четной стороны от Невского проспекта и до дома под номером 22, а также по Миллионной, набережной Зимней канавки, Певческому проезду, Дворцовой набережной от Дворцового моста и до Троицкой переправы.

Фото и видео: Piter.tv