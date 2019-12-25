Петербург поддержит производителей национальных кинофильмов субсидиями

Социально-ориентированным некоммерческим организациям выделят субсидии на развитие кинематографии. Соответствующее постановление правительства Петербурга подписал губернатор, сообщила пресс-служба Смольного.
НКО выберут на основе конкурсного отбора. Субсидии предоставят для создания в Северной столице полнометражных, короткометражных, документальных, анимационных и историко-публицистических фильмов.
Прием заявок завершится 21 июля 2020. Он осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в кабинете №34 по Невскому проспекту, 40.
В 2019 году из бюджета Петербурга было поддержано 18 фильмов.
Ранее стали известны новые даты проведения кинофестиваля "Послание к человеку" в этом году.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все