Петербург поддержит производителей национальных кинофильмов субсидиями

Прием заявок осуществляется до 21 июля.

Социально-ориентированным некоммерческим организациям выделят субсидии на развитие кинематографии. Соответствующее постановление правительства Петербурга подписал губернатор, сообщила пресс-служба Смольного.

НКО выберут на основе конкурсного отбора. Субсидии предоставят для создания в Северной столице полнометражных, короткометражных, документальных, анимационных и историко-публицистических фильмов.

Прием заявок завершится 21 июля 2020. Он осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в кабинете №34 по Невскому проспекту, 40.

В 2019 году из бюджета Петербурга было поддержано 18 фильмов.

Ранее стали известны новые даты проведения кинофестиваля "Послание к человеку" в этом году.

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