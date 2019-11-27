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Стали известны новые даты проведения кинофестиваля "Послание к человеку" в этом году
Сегодня, 9:19
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nadezhda_sib

Стали известны новые даты проведения кинофестиваля "Послание к человеку" в этом году

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Мероприятие должно было пройти в сентябре, но его перенесли на более позднее время.

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" в этом году хотят провести в ноябре. Он пройдет уже в 30-й раз.

Предварительные даты фестиваля — 3-8 ноября. В связи с этим прием заявок на участие был продлен до 1 июля 2020. Организаторы надеются, что эпидемиологическая ситуация в России позволит провести его в привычном формате в кинотеатрах города. 

Зрителей предупредили, что в этом году фестиваль не будет столь масштабным, как обычно, однако, как отметили организаторы, "главное фестивальное действо разворачивается не на красной дорожке, а в кинозале".

Посмотреть, как кинофестиваль прошел в том году, можно здесь

Фото: Piter.TV

 

Теги: кинофестиваль, послание к человеку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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