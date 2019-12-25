Петербург подарил жителям Ленобласти авторские экскурсии

Акция приурочена ко дню 47-ого региона.

В субботу, 1 августа, со дня Ленинградской области исполнится 93 года. В связи с этим в Петербурге пройдут авторские бесплатные пешеходные экскурсии по Петербургу. Для гостей из региона разработаны специальные маршруты,

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Мероприятия продлятся с 10:00 до 18:00: всех желающих проведут от павильона Городского туристско-информационного бюро на Дворцовой площади.

В общей сложности гостям будет предложено 4 маршрута: так, маршрут "Ансамбль центральных площадей" будет пролегать от Дворцовой площади через Адмиралтейскую набережную к Медному всаднику и Сенатской площади, затем к Исаакиевскому скверу и Александровскому саду к зданию Главного Адмиралтейства.

Маршрут "Театральный квартал" затронет места, связанные со знаменитыми петербургскими постановками - Александринский театр, Музей театрального и музыкального искусства, Санкт-Петербургская театральная библиотека, Академия Русского балета им. А.Я.Вагановой.

Также для гостей города предлагается программа "Храмы Невского проспекта", в ходе которого туристы поближе познакомятся с историей Казанского собора, Петрекирхе, Базилики святой Екатерины и Армянской церкви.

Наконец, любители поэзии смогут оценить маршрут "Pro.Пушкина" по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта. Участники экскурсии пройдут от Дворцовой площади по Миллионной улице, набережной Мойки, и Конюшенной площади.

Помимо пеших экскурсий, жителям Ленобласти предоставится возможность воспользоваться бесплатным автобусным маршрутом "Hop-on/Hop-off". С 10:00 до 19:00 с Исаакиевской площади будут каждые 20 минут будут отправляться 8 автобусов.

Записаться на все предложенные туры и узнать дополнительную информацию можно на туристском портале Петербурга visit-petersburg.ru или в Комитете по развитию туризма по телефону: 8 (800) 222-88-12.

Для одобрения заявки необходимо представить регистрацию по месту жительства в 47-ом регионе. Кроме того, в ходе прогулки обязательно соблюдение "масочного" режима.

Ранее мы рассказали о том, что в 2020 году на маршруты Петербурга выйдут более 200 современных автобусов.

Фото: Pixabay