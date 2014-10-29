Петербург в минувшую пятницу побил суточный температурный рекорд

В сентябре Северная столица сможет поставить еще один рекорд по температуре.

Более чем на два градуса выше оказалась среднесуточная температура в Санкт-Петербурге, если сравнивать с аналогичным периодом год назад. Сегодняшнее 13-е сентября стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений, – следует из сообщения синоптика Михаила Леуса.

Новое значение суточного рекорда для 13 сентября теперь составляет 26,8° (это на 2,2° выше прошлогоднего результата). При этом Петербург сохраняет шансы ещё, как минимум, на один рекорд тепла в сентябре Погода от шефа. Михаил Леус

Оценивая температуру в столице, синоптик отметил, что, даже несмотря на чрезвычайно высокую температуру в сентябре, Москва, вероятно, уже не сможет побить среднесуточный рекорд.

Ранее мы сообщали о том, что рекордная для первого месяца осени температура продлится в городе на Неве до 17-го числа.

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