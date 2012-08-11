Петербург планирует восстановить десятки знаковых домов-памятников к 2030 году

Петербург собирается вдохнуть жизнь в десятки забытых домов и вернуть им блеск.

В Петербурге к 2030 году планируется завершить реставрацию более 40 объектов культурного наследия. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГАТИ.

Работы ведутся в рамках Перспективной адресной программы КГИОП, включающей 255 адресов. На данный момент реставрация завершена более чем на 30 объектах. Около 50 зданий находятся в активной стадии восстановления.

В список запланированных работ входят Дом и мастерская Фроловых на Большом проспекте Васильевского острова и Дом Л.Е. Кенига на 4-й линии В.О. Одновременно Фонд капитального ремонта проводит восстановление исторических зданий. В текущем году работы идут по 50 адресам, где помимо фасадов укрепляются конструкции и инженерные системы. За 11 лет существования программы фонд выполнил реставрацию почти 400 многоквартирных домов со статусом объектов культурного наследия.

На следующий год заявлено более 800 работ, запланированных на различных городских объектах.

Ранее сообщалось, что петербуржцам готовят более 50 новых парков и скверов в 2026 году.

Фото: freepik