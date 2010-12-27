В Петербурге будут развивать водный туризм

В Петербурге начнут развивать водный туризм. Предполагается, что экскурсии по рекам и каналам будут в формате "Hop-on Hop-Off".

На заседании Общественного совета при Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга приняли решение о развитии водного туризма на реках и каналах.

В настоящее время в Петербурге 16 городских причалов, их планируют расширить, но закрывать старые причалы не будут. Об этом заявил глава комитета Андрей Мушкарев. Он считает, что развитие сети причалов снизит цены, позволит увеличить количество пассажирских судов, а также улучшит качество туристических услуг. Кроме того, комитет по транспорту планирует изменить места, где размещены городские причалы, приближая их к интересным для туристов объектам.

Главная задача в развитии водного туризма состоит в том, чтобы создать комфортную инфраструктуру, которая позволит повысить число регулярных многоостановочных водных экскурсий.