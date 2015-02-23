Новый председатель Горизбиркома Петербурга поддерживает дистанционное электронное голосование

По словам Максима Мейксина, Петербург на пути к подключению к общероссийской системе.

Председатель Горизбиркома Петербурга Максим Мейксин считает дистанционное электронное голосование прогрессивным способом принять участие в выборах. Об этом он сказал в интервью "Петербургскому дневнику".

У нас есть и мобильный избиратель, и открепительные удостоверения, чтобы человек, который зарегистрирован в одном месте, мог проголосовать в другом. Это все делается для удобства избирателя. Дистанционное электронное голосование гораздо эффективнее решает эту задачу. Человек через компьютер или телефон заходит на портал и голосует. С одной стороны, это снимает нагрузку с избирательной системы – с точки зрения, например, профилактики заболеваемости того же коронавируса, это удобно людям, и за этим будущее.

Мейксин отметил, что традиционное голосование тоже сохранится, так как для некоторых людей, особенно старшего возраста, электронное голосование может быть непривычным.

Для того, чтобы Петербург подключился к систему электронного голосования, нужно провести большую подготовительную работу. Город, в отличие от Москвы, планирует подключиться к общероссийской платформе. Дело в том, что у столицы была создана своя платформа.

Фото: ВКонтакте / Максим Мейксин