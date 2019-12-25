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Петербург передал Череповцу 12 трамваев
Сегодня, 9:47
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Петербург передал Череповцу 12 трамваев

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Поставку электротранспорта осуществили на 3 месяца раньше, чем планировали.

Петербург отправил в Череповец 12 трамваев. Их построили на Невском заводе электрического транспорта на площадке "ПК Транспортные системы". Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" 4 сентября. 

В Вологодскую область привезли 11 трамваев "Львенок" и одного "Богатыря". Транспорт "Львенок" представляет собой низкопольный односекционный трамвай, который рассчитан на 115 пассажиров. А трамвай "Богатырь-М" состоит из двух "вагонов" и в нем могут поместиться 138 человек. 

Средства на реализацию проекта Череповец получил из федерального бюджета. Свыше 500 млн рублей направили на покупку трамваев от нацпроектов "Экология" и "Чистый воздух". 

Ранее на Piter.tv сообщили, что специальный пересадочный тариф хотят ввести в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: сотрудничество петербурга и череповца, трамваи, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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