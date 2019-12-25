Специальный пересадочный тариф хотят ввести в Петербурге

Запуск нововведения ожидается в апреле 2022 года.

В Петербурге может появиться так называемый пересадочный тариф. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на представителя Комитета по транспорту.

Запуск нововведения ожидается в апреле 2022 года. Новый тариф будет действовать всего час. За это время пассажир сможет совершить пересадку на наземном транспорте.

Стоимость пересадочного тарифа будет определяться индивидуально Комитетом по тарифам на основании предложений от Комитета по транспорту. Вероятнее всего, это будет небольшая доплата к стоимости "Подорожника". Возможно, расплатиться можно будет и банковской картой.

Новый тариф будет действовать исключительно на наземном транспорте. Пересадка из метро в трамвай, троллейбус или автобус будет не в счет.

Ранее мы писали, что из Юнтолово до метро запустят новый автобусный маршрут.

Фото: Piter.TV