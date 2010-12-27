Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Петербург парализовали пятничные пробки
Сегодня, 18:53
0
TretyakovaS
209

Петербург парализовали пятничные пробки

0
 
 

Вечером 17 ноября на дорогах Петербурга скопились огромные пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы оцениваются в 8 баллов.

Вечером 17 ноября Петербург утонул в пятничных пробках. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторы оцениваются в 8 баллов.

Как сообщает "Фонтанка", затор тянулся от Ждановской набережной и вплоть до моста Александра Невского. Недоступна для автомобилистов была и Коломна.

Длина затора составила 7 километров.

Стоит отметить, что 17 ноября в Петербурге проходит культурный форум. Сегодня туда прибыли президенты России и Киргизии. 

Теги: новости петербурга , новости спб , пробки спб , яндекс пробки
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5