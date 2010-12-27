Вечером 17 ноября Петербург утонул в пятничных пробках. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторы оцениваются в 8 баллов.
Как сообщает "Фонтанка", затор тянулся от Ждановской набережной и вплоть до моста Александра Невского. Недоступна для автомобилистов была и Коломна.
Длина затора составила 7 километров.
Стоит отметить, что 17 ноября в Петербурге проходит культурный форум. Сегодня туда прибыли президенты России и Киргизии.
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Петербург парализовали пятничные пробки
Вечером 17 ноября на дорогах Петербурга скопились огромные пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы оцениваются в 8 баллов.
Вечером 17 ноября Петербург утонул в пятничных пробках. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторы оцениваются в 8 баллов.