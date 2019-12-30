Петербург ожидает ветреное воскресенье

Лучше убрать вещи с балкона и не парковаться под деревьями.

В воскресенье, 19 января, город ожидает усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. По данным ведомства, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Петербуржцам посоветовали не оставлять вещи на балконах и закрыть окна. Водителями лучше отдать предпочтение гаражам и быть аккуратнее при парковке рядом с деревьями или слабо укрепленными конструкциями. Также горожанам стоит быть осмотрительнее, находясь рядом с рекламными щитами, шаткими строениями и зданиями с неустойчивой кровлей.

По данным Гидрометцентра, возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Дневная температура будет достигать двух - четырех градусов тепла.

Ранее мы писали, что в Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль.

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