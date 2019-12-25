Власти Петербурга ожидают наплыва туристов после открытия границ

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что Петербург ожидает наплыва туристов после открытия границ. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Беглов отметил, что после открытия границ в Северную столицу поедут тысячи гостей из разных стран. Всемирная туристская организация прогнозирует восстановление туризма до 6 лет. Однако власти Петербурга заявили, что они сделают это за пару лет.
В Смольном отметили, что в Петербург уже открылись санаторно-курортные комплексы.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов согласовал с главой Роспотребнадзора РФ возобновление работы ТЦ и ресторанов.
Фото:pixabay
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