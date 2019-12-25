Беглов согласовал с главой Роспотребнадзора РФ возобновление работы ТЦ и ресторанов

Беглов отметил, что за последний месяц в Петербурге снизилось число тяжело больных.

Губернатор Александр Беглов в телефонном разговоре с главным санитарным врачом России Анной Поповой обсудил эпидемическую ситуацию в Петербурге. Также он поднял вопрос открытия ТЦ и ресторанов в городе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Глава Петербурга рассказал главе Роспотребнадзора РФ о том, что коэффициент распространения коронавируса в городе ниже 0,8. Руководители предприятий торговли и общественного питания берут на себя обязательства соблюдать дополнительные требования безопасности.

Беглов также отметил, что за последний месяц в Петербурге снизилось число тяжело больных. Ежесуточный охват тестированием в городе составляет 270 на 100 тысяч населения, а это в 4 раза превышает требования. Также в городе для взрослых свободны 62% коек, для детей – 83% коек. Таким образом, губернатор согласовал с главой Роспотребнадзора новый этап снятия COVID-ограничений.

Бизнесмены требуют определенности с открытием ТЦ в Петербурге.

Фото: Piter.TV