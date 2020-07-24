Бизнесмены требуют определенности с открытием ТЦ в Петербурге

Торговые центры не работают в Северной столице уже 120 дней.

Управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко опубликовал в Instagram видео, в котором прокомментировал новость об открытии ТЦ в Петербурге. Бизнесмен показал в двухминутном ролике пустующие торговые центры и заявил, что они не работают уже 120 дней.

Кадры пустующих залов и вестибюлей сменяются текстовыми комментариями на черном фоне. В частности, бизнесмены требуют от Смольного определенности. Левченко заявил, что не ждет поддержки от властей, он всего лишь хочет получить возможность работать.

Ранее мы писали, что властям Петербурга удалось договориться с Роспотребнадзором об открытии ТЦ с 27 июля. Бизнесмены будут обязаны получить QR-код в Комитете по промышленности. Он предоставляет сотрудникам организации, клиентам или посетителям информацию о мерах, которые были приняты в целях обеспечения безопасности.

Видео: Instagram / levchenko.online