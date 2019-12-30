Петербург ожидает еще больше снега 5 января

Подробный прогноз погоды представил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В воскресенье, 5 января, Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. По этой причине в конце недели ожидается облачная с прояснениями погода. К тому же, Северную столицу ждет снегопад и гололедица.

Температура воздуха составит 0...-2 градуса. Ветер примет северо-западное направление со скоростью 5-10 метров в секунду, в первой половине дня ожидается порывистый ветер. Атмосферное давление будет расти.

Отметим, что вчера Петербург впервые за долгое время принял на себя снегопад. Видео поделились читатели Piter.TV.

Фото: Pixabay