Петербург ожидает еще больше снега 5 января

В воскресенье, 5 января, Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. По этой причине в конце недели ожидается облачная с прояснениями погода. К тому же, Северную столицу ждет снегопад и гололедица.
Температура воздуха составит 0...-2 градуса. Ветер примет северо-западное направление со скоростью 5-10 метров в секунду, в первой половине дня ожидается порывистый ветер. Атмосферное давление будет расти.
Отметим, что вчера Петербург впервые за долгое время принял на себя снегопад. Видео поделились читатели Piter.TV.
Фото: Pixabay
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