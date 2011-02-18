Петербург отправил Деду Морозу трехметровую открытку

Открытке предстоит преодолеть более тысячи километров.

Юные петербургские художники отправили Деду Морозу открытку размером в несколько квадратных метров и весом в 30 килограмм. Об этом сообщила пресс-служба АО "Почта России".

Открытке предстоит преодолеть более тысячи километров и пройти все сортировочные пункты. Идея создать такую открытку пришла петербургской художнице Валерии Лошак. Внутри открытки дети написали свои пожелания.

Ранее Piter.TV показал, как 100 петербургских детей нарисовали трехметровую открытку главному Деду Морозу страны.

Фото: Piter.TV