Сто петербургских детей нарисовали трехметровую открытку главному Деду Морозу страны

Уже на следующей неделе подарок доставят в Великий Устюг.

Около ста петербургских детей нарисовали гигантскую открытку для Деда Мороза из Великого Устюга. Идея создания открытки-подарка родилась в мастерской Валерии Лошак.

У меня есть группа знакомых строителей. Можно сказать, что все большие работы можно сделать только в сотворчестве с профессионалами. Я им позвонила спросить, можно ли сделать устойчивую конструкцию, на что получила положительный ответ. Знакомые мастера предложили создать открытку из деревянного каркаса, покрытого изнутри и снаружи холстом. Получилась вот такая открытка, которая благополучно складывается и, соответственно, огромная по своим размерам. Валерия Лошак, Руководитель творческой мастерской "Валерии Лошак"

Вдохновение пришло из советских открыток – четкие контуры и яркие новогодние персонажи оказались вне конкуренции.

На открытке изображена классическая новогодняя мечта - дети случайно застали Дедушку Мороза в праздничную ночь.

Сюжет таков – Дед Мороз держит мешок с подарками. Ворвавшись в дом, он случайно уронил его и оттуда начинают высыпаться всевозможные подарки, интересные детям. Кто-то подрисовал Iphone, например, а кто-то паровозики. С другой стороны нарисованы удивленные дети, своими глазами увидевшие Деда Мороза. рассказала Лошак

На обратной стороне открытки дети оставили свои пожелания, написанные уже не красками, а простыми ручками и карандашами.

В вотчину Деда Мороза - в Великий Устюг, открытку отправят уже на следующей неделе. С транспортировкой поможет "Почта России". Они безвозмездно упакуют и перевезут картину в Вологодскую область.

Валерия Лошак ранее попала в книгу рекордов Гиннесса за создание огромного валенка. Возможно, открытка станет ее новым рекордом.

Видео: Piter.TV