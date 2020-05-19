В День города в Петербурге состоится онлайн-парад барабанщиков и гала-концерт

Семья Боярских готовит для горожан особый сюрприз, который пока держится в секрете.

Стала известна программа мероприятий в Петербурге на День города. Этот праздник петербуржцы по традиции отмечают 27 мая. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В День города в Петербурге пройдет онлайн-шоу DrumПарад, которое дистанционно объединит тысячи лучших барабанщиков со всего мира и титулованные оркестры. Зрители увидят кадры с прошлогоднего парада, в котором приняли участие 1288 барабанщиков. Они установили рекорд Гиннеса, сыграв на Невском проспекте самое массовое крещендо.

DrumПарад начнется с выступления музыкантов Петровского оркестра барабанщиков и флейтистов. Кульминацией шоу станет новый мировой рекорд – самый массовый ударный флешмоб онлайн.

Далее на Петропавловской крепости состоится гала-концерт #Петербург317. Участие в нем примут звездные артисты, в их числе венгерский композитор и скрипач Эдвин Мартон, ведущий танцовщик Мариинского театра и хореограф Юрий Смекалов.

Две столицы России соединятся онлайн-мостом. В Москве будет выступать певица, обладающая самым высоким голосом в мире, Светлана Феодулова. Семья Боярских готовит для петербуржцев особый сюрприз, который пока держится в секрете. Также участие в концерте примут Игорь Корнелюк, Юрий Гальцев, Алиса Вокс, Марсель, Евгения Зима и Джей Мар.

Ранее мы писали, что российские фильмы заработали за рубежом более $50 млн в 2019 году.

Фото: pixabay.com