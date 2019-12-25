Российские фильмы собрали за рубежом более 50 млн долларов в 2019 году

Всего в зарубежный прокат отправились 94 российских картины.

В прошлом году кассовые сборы российских фильмов в зарубежном прокате выросли в 3,5 раза и составили 52,4 млн долларов. Об этом говорится в исследовании "Российская киноиндустрия-2019", проведенном аналитическим департаментом Фонда кино.

За последние пять лет количество государств, которые покупают права на показ российского кино, выросло в пять раз – с 23 до 120. Больше всего фильмы, произведенные в РФ, собирают в Китае, Мексике, Южной Корее, Германии и Турции.

Всего в прошлом году за рубежом показали 94 российских киноленты. Их посмотрели в кинотеатрах 11,9 млн зрителей. Самой кассовой стала спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", которая заработала 14,3 млн долларов. Далее следуют мультфильмы "Снежная королева: Зазеркалье" со сборами 7,8 млн долларов и "Большое путешествие" 3,9 млн долларов.

По данным исследования, в минувшем году совокупные кассовые сборы в российском прокате составили 55,5 млрд рублей. Это на 10,3% больше, чем в 2018 году. Всего в 2019 году было продано 219 млн билетов, средняя стоимость одного билета составила 252,8 рубля.

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