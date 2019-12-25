В Роспотребнадзоре уточняют, что этим летом загородные лагеря работают в особом режиме.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что власти Петербурга откроют 30 детских лагерей "в режиме обсерваторов". Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на петербургский комитет по образованию.

В настоящий момент, все необходимые проверки прошли только 16 летних лагерей для детей. Три таких учреждения находятся в Курортном районе города, а остальные — в Ленобласти. Также открылись лагеря "Восход", "Зеленый огонек", "Буревестник", "Фрегат", "Молодежный" и "Факел +".

Роспотребнадзор отметил, что этим летом лагеря работают в особом режиме из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург девятый день подряд лидирует по числу жертв коронавируса в России.

Фото:Пресс-служба администрации Ленинградской области